Durante cumprimento de mandados, polícia apreende dois fuzis em Dourados

Agentes do SIG (Seção de Investigações Gerais) apreenderam dois fuzis e entorpecentes em Dourados, cidade a 229 km de Campo Grande, durante cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão

Os mandados foram cumpridos na Comunidade Vitória, bairro que tem sido utilizado pelo tráfico. As armas apreendidas estavam escondidas em um fundo falso de um móvel e eram de calibre 7,62 e 5,56mm, e de acordo com informações, os fuzis seriam encaminhados para a região Sudeste do país.

Durante a operação, a polícia capturou um homem com 135g de cocaína e foi preso em flagrante por tráfico.