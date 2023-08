Durante fiscalização nas estradas rurais de Maracaju, DOF apreende maconha

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam em Maracaju, na manhã desta quarta-feira (2), um homem de 32 anos que conduzia um Ford F1000 vermelho carregado com 236 quilos de maconha. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas estradas rurais.

Os militares realizavam um patrulhamento rural pela MS-166 quando abordaram o condutor da caminhonete. Durante a vistoria, os policiais encontraram um compartimento oculto, onde estavam os 199 volumes prensados do entorpecente. O homem disse que foi contratado para pegar o veículo, já carregado, em Antônio João, próximo a Ponta Porã na fronteira com o Paraguai e entregaria a droga em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde o homem foi preso e a droga encaminhada. Segundo a Polícia, o prejuízo estimado com o crime de tráfico é em torno de R$ 600 mil reais. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.