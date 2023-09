É hoje, 3ª edição do RCN Agro aborda atual cenário do mercado

Chegou a hora! A 3ª edição do RCN Agro é nesta terça-feira (19), às 19 horas, no auditório da Famasul, em Campo Grande. O palestrante, Cristiano Palavro, engenheiro agrônomo - especialista em Economia Rural , analista de mercado e sócio-diretor da Pátria Agronegócios vai traçar um panorama do mercado e apontar os caminhos possíveis para os que estão atentos ao movimento nacional e internacional.

“ É grande a preocupação com o que pode acontecer com o mercado, principalmente envolvendo a soja e o milho. Não tenho dúvidas que isso preocupa muito o segmento, os produtores que estão iniciando a nova safra, por conta das quedas do primeiro semestre deste ano”, antecipou Palavro.

Nesse sentido, o palestrante vai falar sobre como o cenário vai ficar daqui para frente e oferecer informações para “o panorama do que nos levou chegar aos patamares de preços atuais”, disse. Ele também vai falar sobre perspectivas de melhoria e os fatores que influenciam.

É hoje e ainda dá tempo de se inscrever: https://cbnemacao.rcn67.com.br/ ou pelo 67 9932-3500