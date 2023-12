É hoje! CBN CG estreia série exclusiva para ajudar investidores na tomada de decisões

Nesta terça-feira (5), a Rádio CBN Campo Grande estreia a série Análises e Perspectivas 2023/2024 voltada para o mercado financeiro, em parceria com a Rio Negro Investimentos. Serão quatro episódios com análises aprofundadas sobre temas que influenciam o setor financeiro.

Neste primeiro episódio da série exlusiva serão discutidos os cenários mundiais a partir da política monetária do Banco Central Americano, o Federal Reserve, do Banco Central Europeu (BCE), a reabertura econômica da China, a inflação na América Latina, as guerras, o mercado de commodities, e como tudo isso influenciou na tomada de decisão dos investidores brasileiros.

O colunista da CBN-CG e sócio-fundador da Rio Negro Investimentos, João Soares, fará as análises juntamente com a head de investimentos Lilian Linhares. João destaca como serão conduzidas a discussões ao longo dos quatro episódios,

"A idéia é trazer um pouco mais de informação sobre os principais acontecimentos na seara global, no Brasil e regionalmente que impactaram os mercados. Além disso, vamos analisar as perspectivas para o próximo ano, com o objetivo de deixar nosso público preparado para o que está por vir, trazendo clareza na tomada de decisão junto às carteiras de investimentos e em seu próprio negócio", explicou o colunista da CBN-CG.

No Brasil, João Soares atuou na gestão de fundos de renda fixa e ações. Nos Estados Unidos, em Nova Iorque, trabalhou em Banco de Investimentos antes de empreender com a Rio Negro Investimentos, sediada em Campo Grande, em parceria com a XP - uma das maiores corretoras independentes do país.

Lilian Linhares acumula mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, tendo atuado na Gávea Investimentos, Sequóia Investimentos e na divisão de Investment Banking para América Latina da Goldman Sachs.

João e Lilian vão trazer um olhar econômico-financeiro sobre os acontecimentos mundiais, políticos, fiscais e setoriais no brasil, além das perspectivas para o próximo ano, passando também por uma análise aprofundada sobre o desenvolvimento regional e como todos esses eventos impactam nos negócios dos investidores locais.

A série irá ao ar pela Rádio CBN Campo Grande nas terças e quintas-feiras, nos dias 5, 7, 12 e 14 de dezembro, a partir das 10h15 da manhã, com transmissão ao vivo pelo Youtube, no canal da emissora.

Episódio de estreia: