É identificado 'site dublê' para pagamento do IPVA

Equipes da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) identificaram nesta terça-feira (7) um "site dublê" que se passa pelo endereço oficial de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), levando os contribuintes sul-mato-grossenses ao erro, que desatentos acabam caindo em golpes pela internet.

Conforme identificado pela equipe de Tecnologia da Informação fazendária do Governo, o anúncio fraudulento está intitulado como "I P V A 2023 - I P V A - pagedemo.co". O site falso acessava em segundo plano o site da Sefaz.

Além disso, no endereço mantido pelos criminosos também eram gerados documentos de arrecadação falsos - ou seja, se pagos, o dinheiro dos contribuintes além de não quitar o imposto ainda eram perdidos, ficando de posse dos golpistas.

Para proteger os contribuintes, a secretaria emitiu o alerta e ainda determinou como primeira providência a suspensão temporária do site de pagamento do IPVA 2023. "A Sefaz-MS reafirma seu compromisso com a transparência pública, bem como com os contribuintes sul-mato-grossenses", explica a nota de alerta.

Além das providências técnicas e administrativas, a pasta fazendária de Mato Grosso do Sul também já acionou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para que todas as medidas cabíveis na esfera criminal possam ser tomadas.

O site oficial da Sefaz segue em manutenção. Em caso dúvidas, o contribuinte deve acessar um dos canais de atendimento oficias citados abaixo.

Atendimento presencial: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, Centro. Campo Grande/MS. O expediente é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30.

Atendimento Telefônico: 67 3316-7513 / 3316-7530 / 3316-7541

E pelo E-mail: ipva@fazenda.ms.gov.br

*Com informações da Comunicação Sefaz