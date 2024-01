"É necessária a proteção", diz especialista sobre a rentabilidade do produtor rural

Axel Matheus Soethe, assessor de investimentos Ativaagro Invest, participou do CBN Agro deste sábado (6) e falou como os produtores rurais podem exercer proteção financeira para as culturas trabalhadas. Na oportunidade, ele explicou como as ferramentas de mercado podem garantir a rentabilidade, tipos de contrato, hedge e estratégias que podem ser utilizadas por agricultores e pecuaristas. Confira:

