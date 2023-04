"É preciso entender a natureza da violência nas escolas para daí intervir", diz psicóloga

Nas últimas semanas ameaças de ataques em escolas de Mato Grosso do Sul, e ataques efetivados em nível nacional, tem preocupado pais, professores, estudantes e toda a comunidade externa, com receio de que o mesmo aconteça na capital e em outros municípios do estado. Atento a essa movimentação, o Governo do Estado fará um pronunciamento oficial sobre medidas de segurança nas escolas, nesta quarta-feira (12).

Para tratar do que envolve a parte interna nas escolas, conversamos nesta manhã (11) com a coordenadora de psicologia educacional da Secretaria de Estado de Educação, Paola Lopes Evangelista. A especialista alertou que é preciso ter cautela nesse momento, reforçando o cuidado dentro de casa e não só na escola.

“A escola é esse espaço seguro, de acolhimento, aprendizagem, é um espaço estruturado em relação as ações pedagógicas, a Secretaria de Estado de Educação vem com ações sistemáticas em relação ao enfrentamento dessas situações. É importante os pais olharem para dentro das suas casas, verificar o cuidado com os seus filhos”, disse.

Confira a entrevista completa: