"É uma obra esquisitíssima", diz vereador sobre corredores de ônibus

A reclamação de comerciantes e moradores da avenida Bandeirantes, em Campo Grande, sobre a implantação do novo corredor de ônibus - com ponto de embarque e desembarque construído no meio da rua, estaria limitando a fluidez do trânsito e provocado acidentes, pode resultar na demolição da obra.

Se depender do vereador Papy (Solidariedade), o novo corredor de ônibus da avenida em questão não será concluído. Na próxima segunda-feira (22), o parlamentar terá uma reunião com representantes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) para oficializar o pedido de retirada do ponto que ainda permanece desativado.

Acompanhe abaixo a participação de Papy no Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (19):