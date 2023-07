Edição dos Jogos Municipais dos Idosos atrai mais de 500 participantes

Com uma atmosfera festiva, cheia de descontração e torcidas animadas, a Prefeitura Municipal inaugurou hoje (29) a vigésima edição dos Jogos Municipais dos Idosos (JOMI 2023) no Centro Municipal de Treinamento (CEMTE) da Fundação Municipal de Esporte (Funesp). As competições continuarão até o dia 20 de julho.

O evento atraiu 11 equipes registradas e um total de 510 idosos inscritos para competir, resultando em uma ocupação completa do Centro de Treinamento. As torcidas compareceram uniformizadas e sua energia contagiante tomou conta do local.

Essa iniciativa faz parte do calendário esportivo da Prefeitura de Campo Grande e os jogos, que foram interrompidos devido à pandemia de Covid-19, foram retomados neste ano de 2023. A maioria dos grupos participantes representa instituições municipais, como Centros de Convivência do Idoso (CRAS), Centros de Referência de Assistência Social e outras organizações.

Os atletas participantes competirão nas seguintes modalidades: Damas, Natação, Tênis de Mesa, Atletismo, Xadrez, Bocha, Bozó, Concurso de Dança, Dominó, Malha, Sinuca, Truco ponto acima e Voleibol adaptado.

As instituições envolvidas são o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação (ACP), A.A.B.B, Sistema Integrado de Economia Solidária (CONSOL), FÊNIX, Instituto Sangue Bom (HRTO), os Centros de Convivência do Idoso (CRAS) Vó Ziza e Jacques da Luz, e os Centros de Referência de Assistência Social Canguru, Los Angeles, Nossa Senhora Aparecida e Vila Nasser. O objetivo do campeonato é promover o intercâmbio entre os idosos atletas atuantes na sociedade, incentivando a prática esportiva, recreação e lazer nessa faixa etária. Além disso, o campeonato visa preparar os atletas municipais para participarem de diversas modalidades nos Jogos Municipais dos Idosos na fase Estadual. A competição prosseguirá até o dia 20 de julho.