Editais anunciam novas obras em quatro municípios de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a abertura de licitações para obras de infraestrutura em quatro cidades do estado: Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Camapuã e Vicentina.

Em Campo Grande, será construída uma ponte de concreto armado sobre o Rio Anhanduí, com extensão de 70 metros de largura, na estrada vicinal CG-342, na divisa com Nova Alvorada.

Continue Lendo...

Em Vicentina, será construído um barracão para a Feira Central da cidade. Em Camapuã, será reformada a pista de pouso e decolagem do aeroporto municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também serão instalados sistemas de iluminação pública ornamental do tipo LED solar em diversas rotatórias das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

Além das licitações, o Governo de Mato Grosso do Sul também publicou o contrato para a construção de uma ponte em concreto pré-moldado sobre o Córrego Prosa, no prolongamento da Rua Itaquiraí com a Avenida Ricardo Brandão, na Capital.

A obra deve custar R$ 1,5 milhão e tem prazo de conclusão de seis meses.

*Com informações da Agesul