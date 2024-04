Edital da Fundect incentiva pesquisa voltada às mudanças climáticas

Até o dia 13 de maio, pesquisadores de Mato Grosso do Sul podem concorrer ao edital inédito, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), voltado ao enfrentamento das consequências das mudanças climáticas.

Segundo o diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, os efeitos climáticos negativos já estão impostos, o objetivo agora é mitigar as consequências destas ações.

Podem participar instituições de pesquisa de ensino superior, entre outras, com assuntos que vão desde a gestão da transição energética, gestão de mobilidade urbana e indústria verde com a conversão de biomassa. Ao todo, serão disponibilizados R$ 6 milhões para o desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos, serviços, políticas públicas e outros ativos - divididos em projetos beneficiados com recursos entre R$50 mil a R$ 400 mil. Acompanhe a entrevista completa.