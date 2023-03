Edital de convocação da Guarda Civil é publicado

A Prefeitura de Campo Grande convoca 101 guardas civis metropolitanos aprovados no último concurso. A publicação do edital foi realizada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A prefeita Adriane Lopes já havia anunciado a convocação para esta semana, durante a palestra “Saúde mental no trabalho e prevenção do comportamento suicida para os agentes da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande”, nesta terça-feira (28).

As orientações sobre o processo de nomeação e posse serão dadas aos candidatos no Auditório da Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu), localizada na Rua 15 de Novembro, 1373, nesta quinta-feira (30).

Os aprovados receberão o Boletim de Inspeção Médica, data e horário da perícia médica, além de formulário contendo informações sobre a data e horário da entrega dos originais, e respectivas cópias, dos documentos exigidos, listados no Diogrande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agentes passarão por seis fases, sendo a última com duração de quatro meses e intensa programação técnica-profissional para disponibilizar capacitação adequada e que atenda a todos os requisitos legais e administrativos para o ingresso na carreira da Guarda Civil Metropolitana. A formação dos candidatos é realizada pela própria GCM.

Plano de cargos e carreiras

Os novos empossados contam com a efetividade do plano de cargos e carreira. A Lei Complementar n. 358, que dispõe sobre a carreira, a organização, o plano de cargos, o sistema remuneratório, o regime de trabalho, e os direitos funcionais da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, e dá outras providências, foi aprovada pela gestão municipal em 2019.

A organização da carreira da Guarda Civil Metropolitana tem como pressuposto fundamental a consciência social, o comprometimento com a evolução da comunidade, o uso progressivo da força e o incentivo da participação comunitária, como instrumento para efetivação do processo de desenvolvimento das atividades essenciais da Administração Municipal.

A lei também assegura aos ocupantes de cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana as seguintes garantias: remuneração compatível com as responsabilidades e complexidade das atribuições do cargo, respeitando o teto constitucional remuneratório; revisão anual de vencimentos, na mesma data dos demais servidores do Poder Executivo e evolução funcional na carreira, através de capacitação oportunizada anualmente, para acesso a categoria hierárquica superior.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande