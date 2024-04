Edital de R$ 7 milhões para incentivar o esporte é lançado

Em um marco para o esporte sul-mato-grossense, o Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), lançou nesta quarta-feira (3) o edital "Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS", com investimento total de R$ 7 milhões. A iniciativa visa beneficiar projetos de diversas modalidades, desde a iniciação até o alto rendimento, incluindo o esporte de aventura e ações voltadas à transformação social.

A solenidade de lançamento, realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, reuniu dirigentes esportivos, atletas, técnicos e gestores municipais. A ocasião foi marcada por apresentações de diversas modalidades esportivas, como tênis de mesa, wrestling, taekwondo, judô, xadrez, ginástica, badminton, voleibol adaptado, handebol, basquetebol 3x3, ciclismo, atletismo e até mesmo uma performance de pirofagia.

Continue Lendo...

O objetivo principal do edital é selecionar e subsidiar projetos esportivos que atendam às diversas manifestações esportivas presentes em Mato Grosso do Sul. As propostas devem estar em conformidade com as leis, normas e diretrizes que regem as políticas públicas de esporte, abrangendo as áreas de formação esportiva, excelência esportiva e vivência esportiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As entidades esportivas, associações, institutos, ONGs, clubes escolares e/ou clubes esportivos podem apresentar até duas propostas, em categorias distintas. Já as federações esportivas estão limitadas a uma única proposta na sua respectiva categoria.

Os proponentes mais bem avaliados receberão apoio financeiro conforme a ordem de classificação final, com prazo de execução de até 12 meses. As propostas podem ser submetidas até o dia 22 de maio.

O vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), ressaltou o compromisso do Governo em contemplar todas as áreas esportivas. “É muito importante termos a consciência do valor e da importância que o esporte desperta na vida das pessoas, do jovem e do adolescente, na transformação de vidas. O esporte, ele em todas as áreas de saúde, segurança pública, ele funciona como um instrumento importantíssimo de cidadania”, afirmou.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, classifica a publicação do edital como um capítulo marcante na história do esporte sul-mato-grossense. “É um marco significativo para o esporte em Mato Grosso do Sul. Com esse investimento, estamos não apenas apoiando as entidades esportivas locais, mas também criando oportunidades para o desenvolvimento e a inclusão em todas as áreas do cenário esportivo. Estamos comprometidos em fortalecer a base esportiva do nosso estado, capacitando atletas desde o início, lá na base, até o alto rendimento, e promovendo iniciativas que gerem impacto social positivo. Estou emocionado em fazer parte desse movimento de transformação”.

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, destacou a importância da preparação prévia das entidades para aproveitar ao máximo o edital. “Nós tivemos a cautela, exatamente como vocês colocaram, no sentido de primeiro preparar as associações, os clubes, na questão da formalização, da atualização do estatuto, a preparação dos planos de trabalho, para eles se prepararem para realmente captar esse recurso, esperamos que ele seja repassado para a sociedade civil na sua totalidade”, concluiu.

*Com informações da Fundesporte