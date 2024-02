Educação na primeira infância deve ser de amor e afetividade

Todo começo de ano escolar é cercado de expectativa para pais, responsáveis e estudantes. Se a apreensão já é grande para quem está acostumado com o ambiente educacional, imagina só para quem está vivendo esta experiência pela primeira vez.

Gabriel Mazzocco, proprietário da Escola Planeta, que atende crianças dos 4 meses até a quinta série, acompanha essa transição todos os anos. Para que a separação seja o menos traumática possível para pais e filhos, Mazzocco orienta muita conversa e afetividade com as crianças.

Continue Lendo...

“Este aluno muitas vezes com 1 ou dois anos nunca ficou 4 horas longe da mãe, ou da avó, das pessoas mais próximas. O que eu diria para quem está passando por esta experiência pela primeira vez, independente da escola que tenha escolhido, é que confie na instituição e tenha muito diálogo. Mesmo que a criança tenha um ano ou dois - não tenha desenvolvido a fala - mas esse contato, essa explicação a criança vai sentindo. Além disso, a mãe passar essa confiança para o filho. Quando a mãe estiver entregando o filho na escola, falar a mamãe já volta, daqui a pouquinho a gente já está juntos, isso ajuda na adaptação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para garantir a motivação durante todo o ano, Mazzoco disse que aposta - em se tratando da primeira infância - em um ambiente pedagógico lúdico, onde as crianças sintam que estão num ambiente agradável e confortável. “Ao longo do tempo acaba se tornando um segundo lar”.

Uma necessidade do mundo atual, a introdução da segunda língua já é uma realidade na Escola Planeta, há 5 anos. Em relação a esta iniciação, Mazzocco afirma que ela é realizada de forma natural na rotina com crianças a partir dos dois anos. Para 2024, a escola aposta ainda na ampliação da infraestrutura com entrada independente da educação infantil e do ensino fundamental. Acompanhe a entrevista completa.