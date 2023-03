Bolsas de estudo recebem reajuste de até 75% em MS

Bolsas de pós-graduação oferecidas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) receberam reajustes de até 75% no valor, seguindo a correção realizada pelo Governo Federal nas bolsas ofertadas pela Capes e pelo CNPq. A mededida, autorizada na última sexta-feira (3) pelo governo estadual, visa fomentar as pesquisas e projetos científicos, tecnológicos e de inovação dos estudantes de Mato Grosso do Sul.

Os reajustes são de 25% para estudantes de pós-doutorado, que passam a receber bolsas de R$ 5,2 mil, de 40% para mestrado e doutorado, cujos valores foram reajustados para R$ 2,1 mil e R$ 3,1 mil respectivamente, e de 75% para a iniciação científica dos cursos de graduação, resultando em bolsas de R$ 700. O impacto previsto na folha de pagamento é de aproximadamente R$ 2 milhões em 2023.

De acordo com o diretor executivo da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, a medida promete bons resultados para a educação do estado. "Esse aumento propicia aos estudantes uma maior segurança financeira para que eles desempenhem, com mais tranquilidade, suas funções da universidade com soluções importantes para a sociedade. Isso também contribui na sua formação, para que ele se torne um mlhor profissional que vai trabalhar nas escolas, na universidade com pesquisa, na industria e no empreendedorismo. Então é um ciclo virtuoso onde você tem o investimento nas pessoas neste momento, que vão gerar impactos incríveis para a sociedade", explica o diretor.

O pagamento de bolsas pela Fundação é feito principalmente por meio de editais voltados aos programas de pós-graduação stricto sensu, sediados nas instituições de ensino superior do Estado, que selecionam diretamente os bolsistas. Além disso, também há oferta de bolsas voltadas para a formação de recursos humanos mais qualificados para atuar em ciência, com os programas de iniciação científic.