Égua doente é resgatada pela polícia e moradores do Nova Lima

Um médico veterinário ligou desesperado para a Polícia Militar Ambiental (PMA) e pediu resgate de uma égua desnutrida e doente, em grave estado de saúde.

O fato aconteceu no final da tarde desta terça-feira (7), no bairro Nova Lima em Campo Grande. A PMA foi ao local e encontrou o animal caído no canteiro da rua e já estava sendo atendido pelo profissional.

A fêmea estava doente, desnutrida, com feridas pelo corpo e agonizante, por isso o veterinário solicitou o resgate urgente para uma clínica, caso contrário, o animal morreria em pouco tempo.

Os policiais, juntamente com os moradores locais, colocaram a égua na viatura, já que não daria tempo de esperar por outro veículo, e a levaram para a clínica Pronto Ecos, localizada no próprio bairro, que pertence a um amigo do médico veterinário que ligou para a PMA.

Apesar do atendimento dos dois médicos veterinários e assistentes, durante toda a noite, o equino foi à óbito às 4h00 desta quarta-feira.

A PMA tentou localizar o proprietário, mas até o momento não foi possível. As investigações continuam e a polícia solicita à população que, se houver qualquer informação sobre o dono do animal, ligue para o telefone 99984-5013.

Assim que identificado, o infrator será autuado administrativamente e multado em R$ 3.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.