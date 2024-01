Elenco da Portuguesa para a disputa do Estadual será apresentado na quinta

O elenco da Portuguesa para o campeonato Sul-Mato-Grossense será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (18), às 19h. O evento será realizado em um estabelecimento comercial, em Campo Grande. Em seguida, os nomes dos atletas também serão divulgados nas redes sociais do clube.

Esse será o primeiro contato dos novos jogadores, contratados para temporada 2024, com a torcida. A diretoria da Lusa também estará presente para falar dos objetivos e expectativas para o ano.

A Portuguesa já anunciou a renovação de contrato de 9 atletas: Éverton Lima (Tiziu), Eduardo Macedo, Adriano Ferreira, Gabriel Vieira, Raylan Dourado, Igor Nery, Felipe Codô, Pablo Vegas e João Vitor são os remanescentes do título da série B estadual, no fim do ano passado.

A apresentação será realizada na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, número 20, no bairro Chácara Cachoeira.

*com informações da assessoria de imprensa