Em 2023, 17 pessoas foram atendidas na Santa Casa após acidentes com descargas elétricas

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) , no primeiro semestre de 2023, foram registrados no Brasil, 992 acidentes com eletricidade, desde choques, incêndios e raios. Em Campo Grande, só neste ano, de janeiro a agosto, 17 pessoas foram atendidas na Santa Casa após se envolverem em acidentes.

O professor de física e influenciador digital, Antônio Martins Júnior, explicou que os acidentes elétricos são comuns, especialmente levando em consideração a negligência com a segurança.

Entre as situações habituais que levam a este risco está o uso de celular enquanto está carregando e uso de equipamentos com fio desencapado. "O acidente com celulares são ocasionados por causa do aquecimento da bateria. Então se o celular começa a esquentar, isso pode ser um indício de perigo. Agora se for uma descarga elétrica, aí não tem aviso, acontece". Acompanhe.