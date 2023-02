Em 2023, Corumbá celebra mais de 100 anos de festejos carnavalescos

O lançamento do Carnaval de Corumbá, aconteceu na noite desta terça-feira (31), no Centro de Convenções do Pantanal, do município. Pensando em proporcionar uma grande festa para a população da Cidade Branca e os milhares de turistas que frequentam a fronteira brasileira nos dias do reinado de Momo, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Cultura, fez o repasse de R$ 820 mil à prefeitura de Corumbá para a promoção maior festa carnavalesca do Centro-Oeste brasileiro.

Para o diretor presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Freitas, com o recurso destinado ao carnaval, o Governo assegura o desfile de blocos, das escolas de samba, dos cordões carnavalescos, dos blocos independentes e dos bailes infantis, “é um evento que movimenta a cultura e a economia da região; aumenta o fluxo turístico da cidade, além de fomentar uma das maiores festas populares do Estado”, explica.

“O carnaval é um grande festival de cultura popular e neste ano o Governo do Estado aumentou em 43% o repasse para as ligas das escolas de samba, fortalecendo a cidadania e as expressões culturais”, destaca o Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda.

O evento conta com a presença do secretário de Turismo, Esporte, Cultura E Cidadania, Marcelo Miranda e da secretária adjunta, Viviane Luiza; do diretor presidente da, Max Freitas; e autoridades locais.

*Com informações de Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul