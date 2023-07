Em busca de melhores condições financeiras, portabilidade de dívida pode ser boa opção

Dívidas intermináveis, juros altos, sem margem de renegociação. Num passado não muito distante o consumidor, tinha poucas chances de buscar uma nova discussão sobre os pagamentos contratados. No entanto, a portabilidade de dívidas abriu um novo horizonte para quem precisa fugir do endividamento.



No CBN Finanças, o colunista Hudson Garcia orientou de que forma as pessoas precisam se preparar para optar pela portabilidade de dívida.

A prática consiste na transferência de uma dívida de uma instituição para outra, com o objetivo de obter melhores condições como taxas de juros mais baixas e melhor atendimento ao cliente.

Mas antes de optar pela renegociação, o especialista dá algumas dicas para o consumidor acertar na hora de fazer a portabilidade:

Avalie as condições atuais da dívida - verifique a taxa de juros, o prazo restante, os encargos e todas as outras condições da relacionadas ao empréstimo e ao financiamento, isso ajudará determinar se a portabilidade é vantajosa ou não;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquise instituições financeiras diferentes, compare as ofertas de diversas instituições como banco, cooperativas de crédito e financeiras. Busque por taxa de juros competitivas e outras condições que se adequem ao seu perfil financeiro, lembre-se de considerar algumas instituições podem cobrar taxas administrativas, taxa de avaliação de crédito;

Entre em contato com a financeira atual que você tem a dívida, muitas vezes ela pode oferecer melhores condições para mantê-lo como cliente;

Seja organizado com a apresentação dos documentos necessários. Acompanhe: