Em Campo Grande, José Godoy fala da expectativa de apresentar o 'Fim de Expediente' nesta sexta

Será realizado nesta sexta-feira (11) o primeiro evento de uma série de atividades do ‘CBN em Ação 2023’. A atração de hoje é a exibição ao vivo, direto do Bioparque Pantanal, do programa “Fim de Expediente”. A apresentação, que faz parte da grade da Rede Nacional da CBN, vai ao ar a partir das 17h30.

No comando do programa, que está no ar há 17 anos, o trio: Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy. E para antecipar o que deve fazer parte do evento de hoje, o escritor, jornalista e apresentador José Godoy participou do Jornal CBN CG.

Bem humorado e num bate-papo descontraído, Godoy reforçou a curiosidade em conhecer Mato Grosso do Sul. “Eu sempre queira vir. Eu e a minha mulher a gente é fascinado por viajar. A gente tem a viagem como escape e ainda a gente não esteve no Pantanal”.

Ele que acompanhou parte da exibição do Jornal local falou sobre a experiência de ver as pautas fortes geradas no estado como o Agronegócio.

“A realidade local que vocês estão vivenciando isso na pauta nacional entra muito pouco e isso é um dos problemas que a gente faz da leitura do próprio Brasil, do estereótipo. Então eu não sabia que o estado vai ser o primeiro a ter Carbono Zero até 2023, isso significa que o estado está completamente conectado com o que está acontecendo com o mundo”.

O ‘CBN em Ação’ é o maior evento corporativo de Mato Grosso Sul promovido pelo Grupo CBN e RCN67. Acompanhe: