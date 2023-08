Em cinco anos, MS tem aumento de quase 10 vezes no número de golpes contra pessoas idosas

“A renegociação de dívida é justamente um dos pontos em que ocorre um grande volume desviado das vítimas, quando se estabelece empatia tática, ganha confiança e a pessoa se sente confortável com o atendimento. Aí recebe o boleto, faz o pagamento e quando vai ver não houve quitação da dívida”, disse o adjunto da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Rodrigo Alencar Machado Camapum, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande nesta quinta-feira (24).

Ele disse ainda que os registros de ocorrências, nas quais pessoas idosas são vítimas teve um aumentou quase 10 vezes em cinco anos, em Mato Grosso do Sul. No período de janeiro a 23 de agosto de 2018 foram registrados 59 casos, enquanto que no mesmo período deste ano foram 609.

Rodrigo Camapum também chamou a atenção para a necessidade de fazer o registro do Boletim de Ocorrência em qualquer situação, pois existe uma relação dos números que não chegam à contagem do Poder Público. “As políticas públicas são feitas em cima das estatísticas, se existem mais crimes existe mais necessidade de repressão”, disse o delegado.

Ele também falou sobre os crimes mais comuns e orientou sobre como fazer para não cair em golpes.

