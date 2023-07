Governo lança plano estadual para preservação da língua indígena no MS

Com a população de 80 mil indígenas no Mato Grosso do Sul, governo do Estado desenvolve plano para a Década das Línguas Indígenas. O objetivo de preservar a cultura das comunidades indígenas, já que o Estado abriga a segunda maior comunidade indígena.

A representante da Unesco no Estado, professora Denise Silva, que também é pós-doutora em Linguística e técnica da Secretaria de Estado de Educação (SED), está atuando em três frentes para preservar as línguas indígenas.

No plano estadual, estão sendo desenvolvidas ações específicas para as três línguas em vias de extinção, que são kinikinau, ofaié e guató. Além disso, há um foco na Língua Terena de Sinais, a única língua indígena de sinais reconhecida no Brasil. Também está sendo realizado o programa Alfabetiza MS, que envolve as quatro línguas mais faladas: terena, kadwéu, guarani e kaiowá.

No dia a dia, crianças, adultos e anciãos indígenas participam de atividades que contribuem para a valorização cultural, como a produção de artesanato. Como parte das ações em relação à Língua Terena de Sinais, a SED promoveu o primeiro encontro de indígenas surdos da etnia terena, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Também foi lançada uma história em quadrinhos em língua terena de sinais e está sendo realizado um curso de formação de tradutores e intérpretes.

O curso abrange os municípios de Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Aquidauana e Sidrolândia, onde vivem indígenas surdos da etnia terena. É importante ressaltar que a língua terena de sinais é diferente da Língua Brasileira de Sinais (Libras), sendo necessário um trabalho específico para sua revitalização.

Essas ações são uma forma de reconhecer e valorizar a língua e a cultura indígena, contribuindo para a preservação dos costumes dos povos originários. O programa "MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança" busca garantir que os estudantes matriculados nas redes públicas de ensino do estado adquiram as habilidades de leitura e escrita adequadas para sua idade e nível de escolarização.