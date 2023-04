Em comemoração ao dia do lazer Sesc prepara agenda especial

Em comemoração ao Dia Mundial do Lazer, comemorado em 16 de abril, o Sesc Camillo Boni prepara agenda especial. A programação começa hoje (10) e se estende até o próximo domingo (16).

Em entrevista a CBN, o gerente da unidade Camillo Boni, Arthur Cavalheiro conta sobre as ações que vão ser realizada em comemoração. Nas plataformas digitais do Sesc estão sendo lançados desafios lúdicos para participação da população. Além da Cartilha de Atividades, que conta com brincadeiras para toda a família.

Na sexta-feira (14), será realizada uma aula coletiva no Parque Belmar Fidalgo, a partir das 18h. E para encerar o evento, no Domingo (16) será realizado a Feira da Saúde no Parque das Nações Indígenas com atividades para a família, além de atendimentos na área de saúde.

Acompanhe a entrevista na integra: