Em confronto com a polícia, suspeitos de emboscada são mortos em Rochedo

Os irmãos suspeitos pela emboscada contra um policial civil, na madrugada do último sábado (20), foram mortos em confronto com a polícia. Os suspeitos foram localizados em uma chácara, no município de Rochedo. Eles reagiram e foram baleados. Um dos suspeitos chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos, o outro tentou fugir por um rio, mas foi encontrado morto hoje (22). As informações sobre a ocorrência foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (22), em entrevista coletiva na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, na Capital.

A polícia segue nas buscas pela arma de fogo do suspeito que mergulhou no rio. O dono da chácara onde os dois irmãos foram encontrados, já os abrigou outras vezes, segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel. “Não foi a primeira vez, até porque, ele é sogro da irmã de um dos autores. Então ele foi autuado pelo delito de favorecimento real”.

O carro do policial civil, de 50 anos, foi alvejado em frente à casa da ex esposa, com quem teve um filho. Dois homens em um veículo Idea atiraram mais de 20 vezes contra o carro do policial. Ele reagiu e acertou dois disparos no veículo dos suspeitos, que fugiram do local. O policial então, foi atrás de socorro em um Batalhão da Polícia Militar próximo ao local.

Na casa foram encontradas granadas, carregadores e munições. Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil localizou o veículo Idea em uma casa no bairro São Conrado, região oeste da Capital. Não havia ninguém na residência, mas a polícia encontrou 2 granadas, 3 carregadores de pistola e 109 munições de calibre 9mm e 6 munições calibre 38.

Os suspeitos, de 25 e 23 anos, são naturais de Ponta Porã e possuem extensa ficha criminal, incluindo um roubo contra o Secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, em 2012. Eles são considerados criminosos de alta periculosidade.

De acordo com o delegado Gurgel, agora, as investigações seguem para apurar a motivação do crime. “Nós vamos ter mais detalhes com o depoimento do policial. As atenções iniciais eram com a saúde do nosso policial e com a tentativa de capturar os autores [...] agora a gente vai para a segunda parte da investigação, que é a motivação”, afirma.



