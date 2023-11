Em dias de muito calor, chá gelado é uma boa pedida

Aqui em Tokyo, onde estou vivendo um foodsafari, não está quente nesse outono-inverno do Hemisfério Norte, mas nem assim a gente fica sem tomar um chá frio ou quentinho. E aqui descobri um tipo que já está na minha lista de favoritos.

São os chás Wulong ou Oolongos que são os “Camelia Sinenses”, assim como os verdes, os pretos e os “Pu-ers” (fermentados). No caso dos Oolongos, eles são meio oxidados. E quem me contou e explicou mais sobre eles foi a minha querida amiga gaúcha e somellière de chás e erva mate, a Carla Saueressig.

Segundo ela, que também adora este tipo de chá, os oolongos podem ter uma oxidação entre 10 até 70%.

Se forem menos oxidados (entre 10-12% de oxidação, consideramos estes os Oolongos mais parecidos com o chá verde. Existe um Oolongo muito famoso que se chama “oolong tea guamim”. É um Oolongo de fermentação de 12%.

Ainda segundo a especialista, ela me contou que os Oolongos tem uma complexidade enquanto chá e sabor muito interessantes, existem Oolongos maravilhosos, que você pode sentir notas de sabores florais, abaunilhados, até mesmo achocolatados. Os Oolongos podem denotar em boca desde sabores lácteos, quando não são tão oxidados, a sabores complexos de cacau e sabor mineral e tem também características florais interessantes, de orquídeas por exemplo. É um chá muito legal e apreciado, principalmente aqui no Oriente.

Ah e ainda existem os Oolongos rochosos, ou mais oxidados, que tem uma oxidação acima de 50%, mas não chegam a ser tão oxidados quanto um chá preto. A ilha de Taiwan é um dos locais berço destes maravilhosos chás oxidados.

Agora, como é que se deve fazer um chá gelado? As pessoas acham que a gente faz o chá e daí coloca-se na geladeira para esfriar. Correto? Não. Se faz concentrado.

Por exemplo: quando se faz um chá Oolongo, vou usar de 12 a 13 gramas desse chá por litro de água. Então coloco numa jarra os 13 gramas de chá. Fervo 250 ml. de água e deixo esses 13 gramas em infusão por 3 - 4 minutos e aí é só coar e você tem um chá concentrado porque deixei a quantidade de chá para um Litro na infusão em 250 ml de água recém fervida. Aí então é só acrescentar a quantidade de 750 ml de gelo e/ou água gelada e “PRONTO!” meu chá gelado está maravilhoso e perfeito pra ser consumido.

Eu posso também fazer uma maceração, ou infusão a frio ou “cold brew” de chá. Que é uma delícia também e aí eu extraio um pouco menos de cafeína. Por exemplo: eu pego estes 13 gramas de chá e deixo em “infusão”, ou seja, em maceração ou “cold brew” numa água gelada por uma hora, um pouquinho mais, uma hora e meia, duas horas na geladeira e aí é só coar e tomar.

Enfim, são duas receitas bem bacanas, dois tipos de chás gelados. A infusão e concentração com a água quente e diluo com a água gelada ou deixo ele infusionando em água fria. Duas super dicas de chá gelado da Carla, que também pode ser feito com outros tipos de chá e até mesmo com a erva-mate. Fica delicioso. Tem gente que depois adoça, e serve até com leite. Na Tailândia, por exemplo você encontra pelas ruas quentes e húmidas de Banguecoque o “Thai tea”, um tipo de chá gelado que leva até leite condensado, além de bastante gelo. Uma delícia refrescante!

Ah, muito importante, todos os chás da Camelia Sinensis tem cafeína, portanto se eu fizer a infusão a frio, maceração ou “cold brew” que falei aqui, eu vou extrair menos cafeína, porque a cafeína precisa de calor para extraí-la.

Apure os sentidos, bom apetite e até a próxima coluna onde eu vou falar de uma exposição de comida japonesa que fui no parque Eno, aqui em Tóquio. Fique ligado.

