Em Dourados, boletos da taxa do lixo serão entregues pelo Correios e têm primeiro vencimento em maio

A primeira parcela da cobrança para todos os imóveis será com vencimento no dia 31 de maio e as demais vencerão no último dia útil de cada mês. Todos os boletos serão encaminhados via correio, no entanto, existe a possibilidade de emitir as guias pelo site da prefeitura, onde será necessário informar a inscrição imobiliária.



O valor anual da taxa para os terrenos sem construção é de R$122,88. Este valor será dividido em três parcelas de R$ 40,96. Já o cálculo para as edificações leva em consideração os seguintes requisitos:



-Área construída do imóvel (total em m²);



-A frequência da coleta no local do imóvel (quantos dias por semana);



-O fator de uso do imóvel (comercial, residencial, industrial, misto, serviços etc);



-Padrão do imóvel conforme cadastro imobiliário (precário, popular, médio, fino ou luxo).

A taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos começou a ser cobrada no município em 2022 e tinha por objetivo original render R$ 31.021.626,19 para custear a despesa anual com a terceirização do serviço, executado pela financial construtora industrial ltda.

No entanto, o portal da transparência da prefeitura aponta arrecadação total de R$ 17.205.882,12 no ano passado. Para 2023, a administração municipal anunciou que vai custear 15% dos R$ 31 milhões.

Até então, as cobranças da taxa de lixo eram feitas na mesma fatura das contas de água e esgoto emitidas pela Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul.

Desde que o início, porém, douradenses relatam casos de imóveis vizinhos, com características idênticas, cujos valores cobrados variam até 100%.

Outra informação importante é que serão enviadas de uma vez só todas as parcelas da taxa de coleta para o exercício de 2023.