Em Dourados, famílias em situação de vulnerabilidade são assistidas por ONG

O atendimento a famílias sem situação de vulnerabilidade é um dos focos das Organizações não Governamentais (ONGs). Com 14 anos de atuação em Dourados, a ONG Caminhando com Jesus desenvolve trabalhos sociais como a distribuição de alimentos às famílias. Agora, a instituição prevê também a construção de casas para as que residem em barracos nos bairros pobres, conhecidos como “favelinhas”.

Edmar, que será contemplada com essa ação desabafa: “é uma situação muito difícil. Tenho sete filhos e quando tem vento forte as telhas caem, e tenho que mudar as crianças de lugar pra não cair telha na cabeça. Agora, graças a Deus teremos mais segurança.”

E o projeto não para, já nesse início de ano serão construídas mais duas casas no Jardim Vitória. Todo esse trabalho é possível por causa da sensibilidade de empresários e da própria população que participam das ações com doações de materiais de construção.

Alexon Santos, que coordena a ONG, destaca a importância da prática de ações solidárias como essas, para ele “estar no lugar do outro e sentir as dificuldades dessas famílias é a missão de qualquer cristão.”

As casas são construídas também com a ajuda da comunidade e dos novos moradores que literalmente “colocam a mão na massa.”

A intenção da organização é aumentar gradativamente o número de casas construídas todo ano. Para quem quer colaborar com o projeto, o telefone de contato é (67) 9 8424 2048