Em Dourados, programa vai destinar recursos para incentivo à preparação de atletas

Quanto mais investimentos são feitos no esporte, mais evoluímos nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública. Quantos atletas poderiam ter tido uma história vencedora se tivessem incentivos financeiros? Quantos desistem no meio do caminho por dificuldade em comprar equipamentos esportivos ou por falta de condições financeiras para o transporte tanto aos treinos, quanto para as competições?

Para incentivar a preparação de atletas amadores e profissionais, será lançado em Dourados no primeiro semestre deste ano, o Programa Bolsa Atleta.

A iniciativa prevê a concessão de auxílio financeiro, com valores que variam entre R$ 200 e R$ 1.000, mensalmente ou eventualmente, a depender da natureza de cada projeto. O benefício será destinado para atletas douradenses que representam o município em competições de nível estadual e nacional, diante de critérios estabelecidos.

Para ter direito ao programa, o atleta precisará estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou filiado à associação, liga municipal amadora da categoria ou, ainda, na liga desportiva de Dourados. Caso os participantes descumpram as regras, o desligamento do programa será feito pelos órgãos responsáveis.