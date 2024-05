Em estradas não pavimentadas, condutores tendem relaxar as regras de segurança, alerta PMR

Começa nesta quinta-feira (30), nas estradas de Mato Grosso do Sul, a Operação Corpus Christi. Cerca de 90 policiais militares rodoviários vão reforçar a fiscalização em 12 bases de área, espalhadas pelas 145 rodovias estaduais.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o Capitão PM Kleber de Souza Oliveira, o assessor de comunicação da Polícia Militar Rodoviária (PMR) falou sobre as infrações mais comuns flagradas, das características de regionais de cada ponto do estado e do comportamento do condutor em estradas não pavimentadas.

“São mais de cinco mil quilômetros de estradas pavimentadas e mais cerca de oito mil não pavimentadas [...] em estradas não pavimentadas os condutores tendem a relaxar as regras de trânsito. Então, ele negligencia questões de velocidade, locais de derrapagem onde o terreno é perigoso, não toma cuidado em locais onde não tem visibilidade, ou de curvas muito fechadas, equipamento de segurança como capacete entre outros. Por achar que é uma rodovia não pavimentada as regras de trânsito seriam outras e neste momento pode acontecer um acidente”.

No ano passado, foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos nas estradas de Mato Grosso do Sul. Durante o feriado prolongado, foram atendidos 6 acidentes, com 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Uma pessoa acabou presa em flagrante por embriaguez ao volante.

Em caso de necessidade para acionar a PMR basta ligar no número 198, para denúncias e informações. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. Acompanhe a entrevista completa.