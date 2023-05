Em evento, gasolina será vendida por R$ 3,79 na capital

Para conscientizar a população sobre o pagamento da alta carga tributária, o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) promove evento especial neste sábado (27). O conhecido 'Feirão Sem Imposto' existe há mais de 20 anos em âmbito nacional e neste ano será realizado também na capital.

A primeira ação conta a comercialização de 10 mil litros de gasolina sem a taxação de tributos em um posto da capital, localizado na Avenida Costa e Silva, onde o preço do combustível será de R$ 3,799. O evento vai iniciar às sete horas da manhã, haverá distribuição de pelo menos 350 senhas para a compra do combustível, que será limitada a R$100,00 por consumidor.

O pagamento deverá ser exclusivamente em dinheiro e não será permitido o transporte do combustível em recipientes, o abastecimento ocorrerá somente no local.

Para participar da entrega de senhas, os veículos devem se posicionar em fila única, que terá início na via Costa e Silva e se estenderá no sentido da Avenida Fábio Zahran, conforme orientação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

“Por meio da isenção de impostos em diversos produtos queremos demonstrar aos consumidores o peso dos altos tributos pagos no país. Nesta ação, por exemplo, o consumidor pode perceber a diferença de R$ 1 mais barato em relação ao preço cheio (R$ 4,79) comercializado na bomba”, explicou o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, Willyan Francescon, sobre a importância do evento.

Vantagens no comércio

Além da venda de gasolina, o 'Feirão do Imposto' deste sábado também será realizado no Pátio Central Shopping, onde mais de 15 estabelecimentos dos setores de vestuário, maquiagem, bijuterias, óculos, acessórios de celular, livros e entre outros comércios participarão da ação disponibilizando dezenas de produtos sem a taxação de tributos.

O estacionamento do local também estará com valor único neste dia: R$ 7 para automóveis e R$ 4 para motos. O estabelecimento funciona das 8h às 20h e está localizado na R. Mal. Rondon, 1380 – Centro.

Dados

De acordo com o Impostômetro, os brasileiros já pagaram mais de R$1,275 trilhão aos cofres públicos nesses cinco primeiros meses do ano. Só os sul-mato-grossenses arrecadaram R$1,36 bilhão em tributos federais, estaduais e municipais.

*Com informações da assessoria da ACICG