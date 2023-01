Em fevereiro, contribuição do MEI vai subir para R$ 66

A partir do próximo mês, os Microempreendedores Individuais (MEI) pagarão R$ 66 para contribuírem para a Previdência Social. O aumento, de 8,91%, segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.212 no ano passado para R$ 1.320 este ano. As informações são da Agência Brasil.

O reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota deste mês, que vence em 20 de janeiro, continua com o valor antigo, de R$ 60,60.

Para os MEI caminhoneiros, que contribuem mais para a Previdência Social, a contribuição passará de R$ 145,44 para R$ 158,40.

Contribuir para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é importante, por conta da aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros.

Contribuição

Os MEIs recolhem 5% do salário mínimo por mês para INSS. Caminheiros contribuem com 12% do salário mínimo.

O restante da contribuição mensal varia conforme o ramo de atuação. Os trabalhadores que exercem atividades ligadas ao comércio e à indústria pagam R$ 1 a mais referente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os profissionais que executam serviços recolhem R$ 5 a mais de Imposto sobre Serviços (ISS).

O boleto mensal do Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI) pode ser gerado no Portal do Empreendedor.

Com informações da Agência Brasil