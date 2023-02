Em jogos atrasados da primeira rodada, Novo e Coxim vencem e empurram adversários para a lanterna

O Novo e o Coxim conquistaram a primeira vitória na temporada. O Coxim, que fez sua estreia no estadual, veio a Campo Grande e bateu o Comercial pelo placar de 1x0. O garoto Tales saiu do banco para decidir o confronto. Após lançamento de Jhon Carlos, o atacante tocou na saída do goleiro e fez o gol da partida.

Ao colorado, faltou capricho na definição das jogadas. O atacante Gustavo desperdiçou duas ótimas oportunidades de gol, em uma delas a bola bateu no travessão. O zagueiro Henrique Mumu teve a chance do empate no final do segundo tempo, mas parou no goleiro Bonfim, que teve grande atuação. O CAC aproveitou o nervosismo do time da casa e segurou o resultado. Com duas derrotas em dois jogos, o Comercial ocupa a lanterna do grupo A.

O Coxim volta a campo no domingo, as 15h, contra a equipe da SERC no estádio André Borges.

Em Sidrolândia, o Novo recebeu o Operário AC, em uma reedição da final da série B 2022, e deu o troco no adversário. Com gol do meia-atacante Luan, após jogada de Max, pela direita, o time da casa venceu pelo placar mínimo e conquistou os primeiros três pontos no ano. O destaque da partida foi o volante Léo Colman. O técnico Ailton Silva saiu satisfeito com o resultado. “Importantíssima vitória. Três pontos que nos ajudam a equilibrar na tabela”, diz o comandante.

Com o resultado, o Operário segue sem vencer na elite do estadual desde 2002 e fica na última posição do grupo B. As equipes folgam neste fim de semana.