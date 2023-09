Em Maracaju, usina de etanol de milho deve começar a operar final deste ano

As obras da Neomille, usina de etanol de milho em construção no município de Maracaju, no Centro-Oeste do Estado, avançam conforme o cronograma inicial e a nova planta industrial, com investimento de R$ 1 bilhão, será inaugurada e entra em operação até o fim deste ano de 2023. Estimativa já anunciada pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

usina está sendo instalada às margens da rodovia MS-157 em uma área de 115 hectares, em Maracaju. A meta de processamento anual é de 1,2 milhão de toneladas de milho ao final de todo o processo de implantação da usina, com a produção de 510 mil metros cúbicos/ano de etanol, além de subprodutos como o DDG, ou farelo de milho (310 mil toneladas/ano), gerar 100 Gigawatts de energia e produzir óleo de milho (22 mil metros cúbicos/ano).

No município, já iniciaram contratações de colaboradores. A empresa possui unidade de atendimento no centro da cidade. A nova indústria em Maracaju vai gerar 150 empregos diretos e cerca de 500 indiretos com os serviços terceirizados. No período de obras, devem ser gerados 2 mil empregos na construção civil.

A Neomille é um empreendimento da CerradinhoBio, maior complexo produtor de bioenergia da América Latina, com unidades industriais em Chapadão do Céu (GO).

*Com informações/ Portal Governo de MS