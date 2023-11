Em MS, tecnologia 5G está presente em apenas seis municípios e de forma parcial

O 5G chegou ao Brasil em 2022, e já está disponível em algumas cidades. A tecnologia promete revolucionar a forma como nos conectamos. No entanto, apenas 7% dos municípios de Mato Grosso do Sul, ou seja, seis cidades, contam com a tecnologia.

Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, são as únicas cidades do estado com uma cobertura que abrange mais de 89% da população de cada munícipio. Logo na sequência vem Itaporã, com uma cobertura de 12,41% dos moradores; seguido por Terenos e Jaraguari, com menos de 1% da população atendida.

Ao todo, 43,05% dos moradores de Mato Grosso do Sul estão na área de cobertura do 5G. De acordo com o cronograma da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, todos os municípios brasileiros serão cobertos pelo 5G até o final de 2029.

Mas afinal, o que é o 5G? O professor e presidente da comissão de direito e Startup da OAB/MS, Raphael Chaia, explica que essa tecnologia "promete velocidades maiores, mas melhor que isso, ela promete uma latência mais baixa. A latência baixa permite conexões mais rápidas e basicamente instantâneas", esclareceu.

A partir do 5G, a expectativa é ampliar até mesmo o acesso da população a tratamentos médicos, já que a alta velocidade dos dados na internet e baixa latência vai permitir consultas, tratamentos remotos e cirurgias à distância por meio da Telemedicina. Há outros exemplos, como a automação na indústria e a automação no campo.