Em MS, campanha de Natal terá 6.300 cartinhas em 2023

A pouco mais de um mês para o Natal será possível adotar uma ou mais cartinhas que crianças, de diferentes instituições de ensino, escreveram com pedidos de presentes. É a campanha Papai Noel dos Correios 2023, cujo lançamento será na próxima quarta-feira (8).

Segundo os Correios, a mobilização é nacional e se trata de uma das maiores ações de Natal do País. Em Mato Grosso do Sul, o lançamento será às 8 horas, na Agência Central dos Correios de Campo Grande, localizada na Av. Calógeras, 2.309. O evento contará com a presença do Papai Noel para confirmar o recebimento das 6.300 cartinhas em Mato Grosso do Sul.

A campanha Papai Noel dos Correios há 34 anos recebe e disponibiliza para adoção cartinhas escritas por crianças de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental, e pela sociedade. As cartas podem ser adotadas fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção da campanha variam em cada estado. Para mais informações clique aqui.

(* Com informações Ascom Correios)