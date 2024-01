Em MS, cresce número de CNH de atividade remunerada

2023 registrou 51.250 pedidos para incluir a observação de EAR (Exerce Atividade Remunerada) na CNH. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) mostram o crescimento de 13% em requerimentos.

Na categoria AB, aumentou a emissão de CNH com EAR em 36%, seguida de 24% na B, 9% na AC, e 8% nas categorias D e AE.

Continue Lendo...

Essa observação na CNH é necessária para quem tem algum retorno financeiro na condução de veículos, seja para transportar pessoas ou bens, como taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiros ou mototaxistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Solicitação

Para solicitar a inclusão na observação EAR na CNH, o condutor deve entrar no portal do Detran, no campo Habilitação, clicar em CNH Ágil, depois em Renovar e escolher a opção Renovar EAR.

Após, pagar as guias, fazer novos exames psicológico e médico, e nova captura de imagem. Com isso, a CNH vai sair com uma nova data de validade.

Quem está tirando a primeira habilitação pode optar para já sair com a CNH com a observação de EAR sem custo adicional, pois já consta no processo todos os exames necessários para ser habilitado.

O valor para renovar a CNH com atividade remunerada é em média R$ 545,00 já para quem não tem atividade remunerada na CNH o valor é de R$ 344,00, em média.

*Com informações do Governo do Estado