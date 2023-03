"Em oração", diz assessoria de Amarildo Cruz

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT-MS) continua internado em estado grave no Proncor, em Campo Grande, por causa de uma infecção pulmonar. O parlamentar tratava sintomas de gripe há uma semana, quando foi internado com a piora do quadro respiratório na terça-feira (14).

A assessoria de Amarildo divulgou uma nota na tarde desta quinta-feira (16), afirmando que "seu estado de saúde é extremamente preocupante e inspira cuidados, mas ele segue lutando pela vida. Continuamos contando com as orações que até agora têm surtido efeito e ajudado nosso deputado nessa luta. Enquanto há vida há esperança".

Ainda de acordo com a nota, o deputado não será tranferido de hospital por uma decisão da família e continuará internado na UTI do Proncor.