Em parceria com Governo do Estado e municípios, Projeto Rondon realiza ações em 12 municípios de MS

Nos dias 14 a 29 de julho, o projeto rondon vai iniciar a operação guaicurus em alguns municípios do estado, sendo eles: Água Clara, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Bonito, Figueirão, Inocência, Juti, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Taquarussu.

Com apoio do Governo do Estado e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o projeto é coordenado pelo Ministério da Defesa. Com o objetivo de promover ações sociais e soluções sustentáveis para impulsionar o desenvolvimento da cidadania, inclusão e democracia.

A Operação contará com a participação de 252 rondonistas, incluindo professores e estudantes universitários. Os trabalhos voluntários serão realizados durante as férias. Cada município receberá duas equipes universitárias compostas por 10 integrantes, sendo dois professores e oito alunos.

Essas equipes trabalharão com oficinas em diferentes áreas do conhecimento, divididas em dois conjuntos: "A" (cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde) e "B" (comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho).

Em parercia com o Centro Universitário- UNIVEL, a área de comunicação será composta por dois professores do curso de Comunicação Social e 10 estudantes ds área. Eles serão responsáveis por coberturas jornalísticas e produção de conteúdo

O Projeto Rondon realizou 89 operações que levaram ações transformadoras a um total de 1.296 municípios, estando presente em quase todas as Unidades da Federação. O programa capacitou 24.628 rondonistas e formou mais de dois milhões de multiplicadores de conhecimento, incluindo produtores, agentes públicos, professores e líderes locais.