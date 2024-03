Em Ponta Porã, mulher carregava feto calcificado há mais de meio século

Uma mulher de 86 anos foi internada no Hospital Regional de Ponta Porã devido a uma massa abdominal, inicialmente suspeitando-se de câncer. Mas, os exames trouxeram situação rara e inusitada para a medicina.

O último parto dela ocorreu há 56 anos, e para surpresa de todos os profissionais médicos envolvidos, foi descoberto um feto papiráceo durante os exames.

O feto calcificado, presente no corpo da paciente por mais de 56 anos, é um caso extremamente raro na medicina. O médico responsável pelo caso planeja elaborar um artigo científico detalhando essa descoberta única, que já recebeu autorização da família da paciente.

A presença desse feto calcificado por tantos anos no organismo da mulher é um fenômeno incomum e intrigante, que certamente contribuirá para o avanço do conhecimento médico. A investigação desse caso singular poderá fornecer insights valiosos sobre a fisiopatologia e as possíveis complicações associadas a situações semelhantes.

A família autorizou a divulgação para estudos do caso. A idosa foi a óbito no último dia 15, mas em função de outros problemas de saúde.