Em praça histórica, IHGMS distribui livros e incentiva o hábito da leitura na Capital

Inspirar, motivar e educar. Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), promove nesta sexta-feira (18) o projeto “IHGMS vai aonde o povo está”. A iniciativa, que conta com o apoio da rádio CBN CG, realiza a distribuição de livros, de vários estilos literários, na Praça Ary Coelho, Centro de Campo Grande.

A ação é uma homenagem ao Dia Nacional do Escritor, celebrado no dia 25 de julho, e também aos 124 anos de Campo Grande, comemorado no próximo dia 26 de agosto. A presidente do IHGMS, Madalena Greco contou que esta é a quinta edição do projeto.

“Há uma preocupação muito grande em que as pessoas leiam e nós chegamos a conclusão que elas não fazem por falta de acesso ao livro. Começamos com 500 e hoje já estamos com 2500 livros. Como a procura é grande aqui, muitas vezes em menos de uma hora de distribuição já se esgotam os livros”.

Idealizadora do projeto, Iolete Moreira, explicou que além da doação de livros na Praça, o evento é maior com a realização de contação de histórias e performance de autores. “Tem a abertura com o Coral Fronteiras abertas, super reconhecido, fantástico e vamos ter apresentações poéticas de alguns poetas”.

Lucílio Matos, servidor público, estava passando pela praça quando se deparou com a distribuição de livros. Leitor assíduo, ele aproveitou para escolher um título para levar para casa. “Eu escolhi o livro do José Saramago, é um autor que eu já conheço e este livro ‘As pequenas memórias’ que está disponível, eu ainda não li”.

Para ele, a iniciativa ganha mais relevância em se tratando de um mundo hiperconectado.

“Eu acho muito importante especialmente hoje que a gente lida com a tecnologia e as pessoas leem cada vez menos. Então essa iniciativa com a distribuição de livros eu acho que é fundamental”.

Ao longo do dia, será realizada a entrega de kits de livros às bibliotecas UBE/MS; Izaías Paim; da Escola Municipal Professora Oliva Enciso; do Horto Florestal e Gibiteca. Além disso, terá contação de história com a escritora Carmem Lúcia; declamação de poesia pela escritora, poeta e advogada Ileides Muller e performances poéticas pelo professor, artista e membro do IHGMS Ruberval Cunha.

Os interressados em doar livros para a próxima edição da ação, em 2024, podem entregar os exemplares na sede o IHGMS ao longo do ano, na Avenida Calógeras, 3000.