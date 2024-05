Em quase 15 dias, Gretap realizou cerca de 5 mil resgates de animais no RS

O Grupo de Apoio Técnico Animal do Pantanal - Gretap - está no Rio Grande do Sul desde o dia 17 de maio prestando apoio de resgate e cuidados veterinários aos animais retirados das enchentes. Além dos cuidados com os animais, o grupo também presta apoio às pessoas num serviço de ajuda humanitária, na cidade de São Leopoldo.

Integrante do grupo, a médica veterinária e bióloga Paula Helena Santa Rita conversou com o Jornal CBN CG. Em um relato emocionante, ela falou da atuação dos profissionais de Mato Grosso do Sul que já realizou mais de cinco mil resgates de animais de pequeno, médio e grande porte no RS.

Continue Lendo...

Acostumada a enfrentar desafios em situações inóspitas, como o grande incêndio florestal em 2020, em MS, no resgate de animais silvestres no Pantanal, Paula destacou a impressão com a força do povo gaúcho que mesmo devastado com as consequências das chuvas continua solidário entre si. Acompanhe a entrevista completa.