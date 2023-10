Em sua 8ª edição, evento premia a participação de mulheres no agronegócio

Começou a 8ª Edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), no Transamerica Expo Center, em São Paulo. A iniciativa reúne quase três mil mulheres entre produtoras rurais, empresárias e profissionais das mais diversas cadeias produtivas. Além disso, estão presentes as principais empresas com atuação no setor agro do país, através da apresentação de protocolos, tecnologias e soluções para o setor.

Durante o CNMA, ocorre a 6ª edição do Prêmio Mulheres do Agro que reconhece, nove produtoras rurais por suas práticas ancoradas nos pilares ESG (ambiental, social e governança) e, pela primeira vez, conta com uma pesquisadora do setor entre as vencedoras na categoria “Ciência e Pesquisa”, lançada este ano. A premiação, idealizada pela Bayer e Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

Os números são expressivos, com 213 inscritas em 2023 (recorde de inscrições), representa alta de 113% frente a primeira edição. São 55 premiadas e 1.100 inscritas desde a edição de 2018.

Confira a coluna completa: