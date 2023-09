Em três anos, cresce 16% número de pessoas que pedem nota fiscal no Estado

O programa Nota MS Premiada teve início em 2020. Naquele ano, o número de pessoas que pediam nota fiscal em Mato Grosso do Sul era de 8%. Em três anos de implantação do sistema, este número subiu para 22%. A ação tem como objetivo incentivar a educação fiscal e evitar sonegação de impostos.

No último sorteio, realizado no final do mês de agosto, três pessoas - duas de Campo Grande e uma de Angélica - dividiram o prêmio principal de R$ 100 mil da Nota Premiada MS. Além delas, 333 pessoas acertaram a quina e receberam, cada uma, R$ 600,60.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o coordenador do programa Nota MS Premiada, Josceli Pereira, ressaltou a importância da ação para o Estado.

“O governo sobrevive dos tributos. As pessoas reclamam que está faltando médico no posto de saúde, as ruas estão esburacadas, os professores estão sendo mal remunerados, mas as pessoas não observam que não tem como melhorar os serviços públicos se não houver uma contrapartida, que é o tributo. O governo não faz dinheiro [...] o que é arrecadado acaba voltando em ações para a própria sociedade”.

Os números sorteados no Nota MS Premiada são conhecidos após o último sorteio da Mega Sena de cada mês. Em setembro, o sorteio será no dia 30 de setembro. Acompanhe a entrevista completa.