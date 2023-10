Embaraço com seguradoras dificulta acesso a seguro prestamista

Você já ouviu falar sobre seguro prestamista? Pois é, muito mais comum do que se imagina, ele é uma modalidades de seguro de vida, geralmente vinculado a um empréstimo ou financiamento. O recurso do seguro é utilizado para quitar o saldo devedor do segurado no caso de morte ou invalidez, ou até mesmo desemprego involuntário ou perda da renda.

Nesta quinta-feira (12), o Jornal CBN CG conversou com a advogada Rosilene da Costa Silva. Pós-graduada em Direito Público e Direito do Consumidor - sócia da Lima e Pegolo Advogados Associados, a especialista explicou que uma das maiores dificuldades do uso para ter acesso ao benefício é o desembaraço com a seguradora

"Normalmente as seguradoras impõe exigências para garantir o pagamento. Por isso, muitas vezes o beneficiário precisa do apoio jurídico para garantir o seu direito”.

A advogada explicou quem pode ser beneficiado e como se dá a contratação do serviço.

“É importante ressaltar que esse seguro não é obrigatório nos casos de empréstimos pessoais, de forma que a sua imposição forçada configura venda casada, devendo ser restituídos os valores pagos indevidamente pelo segurado”.