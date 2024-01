Emha orienta para busca de serviços online

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) indica que os mutuários podem emitir o carnê 2024 de forma on-line e sem sair de casa no site Amhasf Digital.

De acordo com a Prefeitura, nesta segunda-feira (8) a Agência bateu recorde de atendimento, com mais de 600 munícipes atendidos na unidade do segundo piso do Pátio Central Shopping.

Além da unidade do Pátio Central Shopping, a Emha mantém outro ponto de atendimento no Shopping Norte Sul Plaza, localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n° 5259.

Com um horário de atendimento estendido até às 18h30, a agência proporciona maior flexibilidade aos mutuários, facilitando o acesso aos serviços mesmo após o expediente convencional.

A orientação é para mutuários com datas de vencimento após o dia 10, busque atendimento nos próximos dias, quando o fluxo de pessoas diminui.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande