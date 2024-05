Emocionado, Sargento fala da operação de busca de vítimas das chuvas no RS

Os três militares da equipe do Canil do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul que atuaram na área rural do Vale do Taquari, na cidade de Encantado e Roca Sales, no Rio Grande de Sul, para a operação de busca de vítimas num ponto de deslizamento de morro, chegaram ao estado na última segunda-feira (27).

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o Sargento Thiago Kalunga falou dos dias de intenso trabalho, dos desafios do terreno devastado pelas chuvas e do desempenho da cadela Laika, em sua primeira operação fora do estado.

“Foi fantástico. Superou as expectativas. Num primeiro momento quando nós não tínhamos o maquinário tinha um fator dificultador. Tinham muitos porcos e o porco dependendo do estado de decomposição, ele se assemelha em determinados momentos a decomposição humana [...] então os porcos que estavam visíveis os cães ignoravam completamente, mas num ponto específico onde havia corpos humanos os animais paravam e quando chegou o maquinário nós conseguimos acesso para o resgate”.

Em um depoimento emocionado, o militar contou como foi trabalhar com gaúchos que tiveram suas casas e famílias destruídas pelas chuvas intensas. A equipe do canil de Mato Grosso do Sul enviado para a operação foi formada pelo Sargento Thiago Kalunga, Soldado Humberto, Soldado Jéssica e a cadela Laika.

Além deles, a segunda equipe de bombeiros do estado enviada ao Rio Grande do Sul contou com outros cinco militares, especialistas em salvamento aquático e mergulhadores. Acompanhe a entrevista completa.

