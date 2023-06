"Empedrat" conheça a receita típica Catalã que conquistou o verão europeu

O verão Europeu chegou com tudo, e embora na nossa Capital Morena seja inverno, venho hoje com uma receita de salada que é muito popular por aqui, mas que se encaixa perfeitamente também para Mato Grosso do Sul com sua temperatura baixa pelas noites e manhãs de inverno , mas que lá pelo meio dia tem aí marcas que podem chegar a quase 30 graus Celsius nessa hora do almoço.

A receita que trago hoje é o “empedrat”, a tradução literal seria pedra, mas trata-se de uma salada de grãos e outros legumes e que normalmente acompanha bacalhau desfiado. É uma receita catalã e tem gente que prefere colocar atum em conserva ao invés de bacalhau e até mesmo frutos do mar como a receita que eu proponho pra vocês agora.

Empedrat Amb Fruits de Mar

200 gramas de feijão branco cozido

50 gramas de milho cozido

30 gramas de mexilhão cozido

30 gramas de camarão cozido

1 cebola branca em brunoise

1 pimentão verde em juliene

1 tomate sem sementes picado

30 ml de azeite de oliva

10 ml de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mostarda ancienne

Flor de sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo



Faça o molho com o azeite, vinagre, mostarda, sal e pimenta do reino, misturando bem até ficar homogêneo. Depois misture todos os outros ingredientes e sirva fria. Esta é uma boa salada pra começar uma refeição. Tanto aqui no verão europeu quanto no inverno não tão rigoroso do Brasil.