Empreendedores levam apenas 9 horas para abrir empresa na Capital

O Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, apontou que Campo Grande é uma das capitais mais rápidas do Brasil para abrir uma empresa. Enquanto a média no país é de 1 dia e 6 horas, em Campo Grande, esse tempo é de 9 horas para a realização do serviço.

A informação corresponde aos resultados de aberturas de empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apontados no Mapa, 9.549 empresas foram abertas em Campo Grande até o mês de maio, contra as 8.799 empresas abertas no mesmo período de 2022.

O boletim revela ainda que no mesmo período do ano passado, o empresário campo-grandense levava em média 1 dia e 20 horas para essa atividade. Com o novo relatório, a Capital salta do 23º lugar para a 12ª posição no ranking nacional de tempo médio para abertura de empresas.

O Mapa de Empresas analisa o tempo médio de abertura de empresas e o cumprimento da etapa da viabilidade, em que o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido; e da etapa do registro, em que a Junta Comercial arquiva os documentos de constituição da empresa e lhe fornece o número do CNPJ, gerado pela Receita Federal do Brasil. Para empresas que exploram atividades de baixo e médio risco, o cumprimento dessas etapas é suficiente para o início do funcionamento.

O boletim completo do Mapa de Empresas elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços pode ser acessado neste link.

Informações

No caso de aberturas de micro e pequenas empresas em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) dá toda orientação necessária para facilitar a abertura e regularização de negócios, otimizando e simplificando processos.

Nas Salas do Empreendedor do Município é possível fazer a formalização de empresa MEI, emissão de boleto de pagamento (DAS), declaração anual de faturamento, regularização de débitos do MEI, alteração de dados cadastrais do CNPJ, viabilidade, emissão de certificado MEI (CCMEI), emissão de nota fiscal de serviço eletrônica e baixa de empresa.

As Salas do Empreendedor funcionam dentro das incubadoras, como três delas estão em reforma, os espaços estão funcionando nos endereços abaixo:

Sala do Empreendedor da Incubadora Francisco Giordano Neto → na própria Sidagro, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira.

Sala do Empreendedor da Incubadora Mário Covas → CRAS Dr Fauze Duailibi Amizo, Rua dos Topógrafo, 1175 – Jardim Canguru.

Sala do Empreendedor da Incubadora Norman Edward Hanson → CRAS São Conrado, Rua Livino Godói, 777 – São Conrado.

Sala do Empreendedor da Incubadora Zé Pereira → Rua Eugênio Peron, 676, Zé Pereira.