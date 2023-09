EmpreendeFest: Sebrae realiza 1º Festival de Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul em outubro

Empreendefest: o primeiro festival de empreendedorismo do Sebrae/MS, já tem data e hora marcada. Nos dias 5 e 6 de outubro, das 14h às 20h, o evento gratuito acontecerá no Bosque Expo, em Campo Grande e reunirá grandes nomes do mercado como Martha Gabriel, Marcos Piangers, Diego Ribas e Natalia Beauty.

O Empreendefest contará ainda com atrações culturais, mais de 80 expositores com produtos e serviços e muita inovação para os pequenos negócios. No espaço, os visitantes poderão percorrer o Palco Sebrae Startups, Espaço com expositores, Arena Business e Arena Games, e Sala de Oportunidades. As inscrições poderão ser feitas através do link empreendefest.com.br e será transmitido também de forma on-line.

O evento transcende o formato tradicional de palestras se consolidando como um autêntico festival de empreendedorismo. “No dia 5 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. O EmpreendeFest é o presente do Sebrae para os pequenos negócios, onde vamos proporcionar um universo de conhecimento enriquecedor, oportunidades de networking e atividades pensadas para diversos públicos empreendedores. Nosso propósito é disseminar o empreendedorismo, em um evento cultural, intenso e cheio de experiências”, destaca a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Em um dos ambientes do Empreendefest, o Palco Sebrae Startups mostrará tendências em uma exposição de 20 startups, projetos do Living Lab – laboratório de inovação do Sebrae/MS, e palestras sobre inovação aberta, investimentos, e como inovar na prática. Já em outro ambiente, os visitantes poderão conferir, por exemplo, produtos dos expositores participantes do Sebrae Delas – programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres –, e do selo Made in Pantanal, ação do programa Pró Pantanal, que dá suporte aos pequenos negócios localizados no bioma.

Além de uma estrutura pensada para surpreender, grandes nomes do mercado vão inspirar empreendedores de todo o estado. Entre os palestrantes confirmados, Martha Gabriel, top 100 professores experts em tecnologia no mundo, referência nas áreas de estratégias digitais de negócios, tendências e inovação; Marcos Piangers, autor do best-seller O Papai é Pop com mais de 500 mil cópias vendidas, com experiência na Rede Globo; Diego Ribas, comentarista e ex-futebolista brasileiro pelos maiores clubes de futebol; e Natalia Beauty, uma das mulheres mais influentes do mercado de beleza, fundadora do Natalia Beauty Group, presente em mais de 10 países, com faturamento de R$ 30 milhões.

Serviço – EmpreendeFest – 1º Festival de Empreendedorismo do MS

Data: 5 e 6 de outubro

Hora: 14h às 20h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês – Campo Grande/MS

Investimento: Gratuito